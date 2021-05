Gegen Kapitalismus und die Corona-Politik: Eine Kundgebung startete am Mittag am Bremer Hauptbahnhof.

Bremen. An Kundgebungen in Bremen haben am 1. Mai mehrere hundert Menschen teilgenommen, unter anderem am Hauptbahnhof sowie auf der Bürgerweide. Thema waren unter anderem Kapitalismus, Defizite im Bildungssystem und das Gedenken an den verstorbenen Qosay K.. Die Kundgebungen verliefen nach Polizeiangaben größtenteils friedlich.

Die Polizei war bereits am Freitagabend verstärkt im Einsatz. Ab 20 Uhr begleiteten Einsatzkräfte eine angemeldete Demonstration mit in der Spitze 340 Teilnehmern zum Thema "Take back the night". Nach Polizeiangaben wurden Eier geworfen und