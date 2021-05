Gegen Kapitalismus und die Corona-Politik: Eine Kundgebung startete am Mittag am Bremer Hauptbahnhof.

NMW-TV

Bremen. An Kundgebungen in Bremen haben am 1. Mai mehrere hundert Menschen teilgenommen, unter anderem am Hauptbahnhof sowie auf der Bürgerweide. Thema waren unter anderem Kapitalismus, Defizite im Bildungssystem und das Gedenken an den verstorbenen Qosay K..

Eine Kundgebung startete am Mittag am Bremer Hauptbahnhof. Aufgerufen hatte das Bündnis „Internationalistischer und revolutionärer 1. Mai in Bremen“ unter dem Motto „1. Mai – zusammen kämpfen“. Auf Plakaten und Bannern waren unter anderem F