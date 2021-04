Erneut Trickbetrüger in Bremen unterwegs

Ältere Mitbürger sind immer wieder Ziel von Trickbetrügern: Ein betroffener Bremer erkannte den Betrug glücklicherweise und legte auf. (Symbolfoto)

Roland Weihrauch/dpa

Bremen. In Bremen wurden am Donnerstag mehrere ältere Menschen Opfer von Trickdieben und Trickbetrügern. Die Polizei gibt aus diesem Grund Tipps.

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr versuchte eine unbekannte Betrügerin mit dem Enkeltrick, an das Geld eines 78-Jährigen aus Bremen-Blumenthal zu gelangen. Eine Frau gab sich am Telefon als seine Enkelin aus und bat ihn um 20 000 Euro, da sie a