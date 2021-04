Feuer in Hotel am Bremer Bahnhof: Sieben Menschen gerettet

Einsatzkräfte haben sieben Menschen aus einem Bremer Hotel gerettet. Dort war ein Brand in einem Zimmer ausgebrochen.

Christian Butt/ NWM-TV

Bremen. Bei einem Brand in einem Hotel in Bremen, hat die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag sieben Menschen aus dem Gebäude gerettet.

Der Brand brach in einem Zimmer des fünfgeschossigen Hotelgebäudes an der Straße An der Weide gegen 1 Uhr aus, wie die Feuerwehr am Morgen mitteilte. Demnach standen ein Schrank und Kleidung aus zunächst ungeklärten Gründen in Flammen. Bei