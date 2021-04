Polizist in Bremen mit mehreren Faustschläge im Gesicht verletzt

Ein 30-Jähriger ist nach heftiger Gegenwehr am Bremer Hauptbahnhof verhaftet worden. (Symbolbild)

Bremen. Weil er gegen die Ausgangssperre in Bremen verstoßen hatte, wurde am Mittwoch ein 30-Jähriger am Hauptbahnhof festgenommen. Doch er leistete heftigen Widerstand – ein Polizist trug mehrere Prellungen davon.

Ein 25-jähriger Bundespolizist hat bei einem Einsatz am Bremer Hauptbahnhof am Mittwoch mehrere Faustschläge ins Gesicht erlitten. Ein Mann aus Zeven hatte sich einer Kontrolle widersetzt und wurde aggressiv, teilt die Polizei mit. Mehrere