Eine Zweijährige hatte Riesenglück bei einem Unfall in Bremen.

Friso Gentsch

Bremen. Das hätte auch schlimmer ausgehen können: Eine Zweijährige ist am Dienstagabend in Bremen plötzlich über die Straße gerannt und wurde dabei von einem Auto erfasst. Das Mädchen musste ins Krankenhaus. Die Polizei appelliert an Eltern und Autofahrer.

Ein zweijähriges Mädchen hat bei einem Unfall in Bremen viel Glück gehabt: Nach Angaben der Polizei wurde es am Dienstagabend gegen 17.25 Uhr in Lüssum-Bockhorn an der Turnerstraße von einem 70-jährigen Autofahrer in seinem Renault erfasst.