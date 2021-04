Polizei in Bremen erfasst rund 5670 Verkehrsverstöße in einer Woche

In Bremen waren zuletzt tausende Autofahrer zu schnell im Straßenverkehr unterwegs.

www.imago-images.de/ Andreas Gora

Bremen . In Bremen waren zuletzt tausende Autofahrer zu schnell im Straßenverkehr unterwegs. Die Zahl der Verstöße allein vergangene Woche reicht an die 5700 heran, teilt die Polizei mit.

Die Polizei in Bremen hat in der vergangenen Woche tausende Verkehrsverstöße über mobile und stationäre Kontrollstellen erfasst. Wie die Polizei mitteilt, hat sie sich in der vergangenen Woche an einer europaweiten Kontrollaktion zur Einhal