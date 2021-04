Die Polizei fertigte mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgrund von Corona-Verstößen an. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bremen. Zu Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und die Corona-Verordnung ist es am Wochenende in der Bremer Innenstadt gekommen.

Am Wochenende ist die Polizei Bremen in der Bremer Altstadt bei einer unangemeldeten Versammlung und einer größeren Menschenansammlung eingeschritten. „Spaziergang“ in der InnenstadtNach Informationen der Polizei versammelten sich am F