Ein Streit an einem Bahngleis hätte Samstag am Bremer Hauptbahnhof fast dramatische Folgen gehabt. (Symbolfoto)

Sina Schuldt / dpa

Bremen. Ein Mann hat am Samstagabend in Bremen einen 21-Jährigen nach einem Streit im Hauptbahnhof auf die Gleise geschubst. Er wurde festgenommen.

Die beiden Männer kennen sich laut Mitteilung der Polizei aus dem Obdachlosen- und Drogenmilieu in der Bahnhofsvorstadt. Sie gerieten im Hauptbahnhof am Ende eines Bahnsteigs zunächst in Streit, der dann in eine Prügelei ausartete. In deren