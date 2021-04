Zwei Jugendliche haben in der Nacht zu Freitag eine Bremer Straßenbahn gekapert. (Symbolbild)

imago images / Ralph Peters

Bremen Gröpelingen. In der Nacht zu Freitag haben ein 18-Jähriger und ein 13-Jähriger eine leerstehende Straßenbahn übernommen und sind damit in Richtung Innenstadt gefahren. Nach zwei Kilometern war Schluss mit dem Ausflug.

In der Nacht zu Freitag, 23. April, ist es an der Gröpelinger Heerstraße in Bremen Gröpelingen zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen. Ein 18-Jähriger verschaffte sich zusammen mit einem 13-Jährigen Zutritt zu einer geparkten Straßenbahn