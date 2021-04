Einbrecher klauen wertvolle Uhren in Bremen

Bei einem Einbruch in einem Bremer Reihenhaus wurden mehrere Wertgegenstände gestohlen. (Symbolbild)

dpa / Silas Stein

Bremen-Gröpelingen. Unbekannte Täter sind am Mittwochabend in ein Wohnhaus in Gröpelingen eingebrochen und haben unter anderem mehrere hochwertige Uhren gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Den Polizeiinformationen zufolge haben Bewohner des Reihenhauses an der Brombergerstraße die Polizei am späten Mittwochabend, 21. April, alarmiert. Während ihrer Abwesenheit, etwa zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, hatten Einbrecher die Fenster