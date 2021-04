„Dramatischer Einsatz“: Vier Tote bei Feuer in Bremer Einfamilienhaus

In einem Bremer Wohnhaus ist ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Rettungskräfte sind derzeit im Großeinsatz.

NWM-TV / Christian Butt

Bremen-Mahndorf. Bei einem Brand in einem Bremer Wohnhaus sind vier Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Kinder. Die Feuerwehr spricht von einem „dramatischen Einsatz“.

Am Donnerstagvormittag sind bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Bremen-Mahndorf drei Menschen ums Leben gekommen, eine vierte Person erlag den Brandfolgen im Krankenhaus. Dies teilen die Polizei und Feuerwehr aus Bremen mit. Nach Au