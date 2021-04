19-Jähriger in Bremen ausgeraubt und mit Revolver bedroht

Ein 19-Jähriger ist in Bremen ausgeraubt und mit einem Revolver bedroht worden. (Symbolbild)

imago images / Karsten Schmalz

Bremen-Burglesum. Am Dienstagabend haben zwei Unbekannte einen 19-Jährigen in der Nähe der Stader Landstraße in Bremen ausgeraubt. Einer bedrohte ihn dabei mit einer Schusswaffe.

Nach Polizeiangaben ist der junge Mann am Dienstag, 20. April, um 19.30 Uhr zu Fuß auf einem Feldweg unterwegs gewesen, der von der Stader Landstraße abging, als ihm zwei Männer entgegen gekommen sind und ihn angehalten haben. Einer der bei