Verdächtiger Brief an Bremer Senatorin löst Polizeieinsatz aus

Ein verdächtiger Brief, adressiert an eine Bremer Senatorin, hat in Bremen zu einem größeren Einsatz geführt. (Symbolbild)

imago images / Rene Traut

Bremen. Ein Brief im Gebäude der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz hat zu einem Polizeieinsatz geführt. Der Brief enthielt neben einem Hakenkreuz und einer Drohung eine verdächtige Substanz.

Am Dienstagnachmittag, 20. April, ist es an der Contrescarpe in Bremen-Mitte zu einem größeren Polizei- und Feuerwehreinsatz gekommen. Im Gebäude von Claudia Bernhard, Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, ist nach polizei