Bei einem Überholmanöver kam es zu einem Unfall mit Fahrerflucht. (Symbolbild)

Melanie Hohmann

Bremen-Vegesack. Bei einem Verkehrsunfall an der Heinrich-Oebker-Straße ist am Montag eine Person verletzt worden. Die andere am Unfall beteiligte Person ist derzeit flüchtig.

Am Montagabend, 19. April ist ein VW-Kleinbus in Bremen-Vegesack auf der Heinrich-Oebker-Straße in den Gegenverkehr gefahren und mit einem VW Golf zusammengestoßen. Dabei wurde der 18-jährige Golffahrer verletzt.Ausweichen war unmöglichNach