Nach einem Messerangriff auf einem Supermarkt-Parkplatz werden derzeit Zeugen gesucht.

imago images / Rainer Droese

Bremen-Vegesack. Vor einem Supermarkt an der Georg-Gleistein-Straße ist es am Montagabend zu einer Messerattacke gekommen. Dabei wurde eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Am Montagabend, 19. April ist es gegen 18.15 Uhr zu einer Messerattacke auf einem Parkplatz in Bremen-Vegesack gekommen. Laut der Polizei soll sich ein 32-jähriger Mann auf dem Grundstück eines Supermarktes an der Georg-Gleistein-Straße auf