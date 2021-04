Bremen. Die Polizei hat in der Bremer Altstadt eine größere Party wegen des Verstoßes gegen die Corona-Auflagen aufgelöst.

Wie die Beamten mitteilten, flüchteten beim Eintreffen der Polizei am frühen Sonntagmorgen bereits mehrere junge Leute aus dem Treppenhaus, in der Wohnung versuchten sich offensichtlich Gäste zu verstecken. Bei der anschließenden Überprüfung befand sich auf den ersten Blick nur noch der 27-jährige Mieter in der Wohnung.

Schrank verdeckt weiteres Treppenhaus

Im Eingangsbereich nahmen die Polizisten plötzlich Stimmen und Geräuschen aus einem Kleiderschrank wahr. In dem Schrank befand sich jedoch niemand. Als die Einsatzkräfte das Möbelstück daraufhin zur Seite rückten, kam eine Eingangstür zu einem weiteren Treppenhaus zum Vorschein. In dem Aufgang versteckten sich rund 15 Partygäste, die beim Anblick der Polizisten die Flucht ergriffen.

Gegen sechs namentlich bekannte Gäste sowie den 27-jährigen Mieter und Gastgeber stellten die Beamten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Coronaverordnung.