Bremen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein 21-jähriger Mann in Bremen einen Straßenbahnfahrer mit einem Messer bedroht. Etwas später wurden zwei Polizistinnen von dem gleichen Mann angegriffen und verletzt.

Ein 21 Jahre alter Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Vahr einen Straßenbahnfahrer mit einem Messer bedroht und ist geflüchtet. Nachdem die Polizei ihn kurz danach gestellt hat und er wegen einer Verletzung ins Krankenhaus gebracht wurde, hat er dort auf zwei Polizistinnen eingeschlagen und diese so schwer verletzt, dass sie ihren Dienst nicht weiterführen konnten.

Zwei Messer und eine Grillzange beschlagnahmt

Nach Polizeiangaben schlief der 21-Jährige im Wagon der Straßenbahn und wurde an der Haltestelle Kurt-Huber-Straße vom Straßenbahnführer geweckt. Daraufhin soll er ein Messer gezogen und sich sich dabei selbst verletzt haben. Dennoch bedrohte er den Fahrer mit den Worten: "Ich steche Dich gleich ab, wenn Du nicht ruhig bist." Im Anschluss flüchtete der aggressive Mann zu Fuß, konnte aber von der Polizei im Nahbereich gestellt werden. Die Einsatzkräfte fanden und beschlagnahmten bei ihm zwei Messer und eine Grillzange.

Wegen seiner Verletzung wurde er zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizei zufolge ging er dort plötzlich auf die Beamtinnen los, schlug sie mit den Fäusten und riss an ihren Haaren. Der Angreifer konnte schließlich überwältigt und festgenommen werden. Die beiden Frauen im Alter von 22 und 30 Jahren mussten im Krankenhaus ambulant behandelt werden und konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

Aufgrund des Verdachts einer psychischen Erkrankung wurde der 21-Jährige vorläufig in einer Psychiatrie untergebracht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.