Drei Verletzte und Großaufgebot bei Hausbrand in Bremen-Grohn

Bei einem Hausbrand in Bremen kam es zu einem Großaufgebot mit 20 Einsatzfahrzeugen. Drei Bewohner wurden verletzt. (Symbolbild)

imago images / K. Schmitt

Bremen-Grohn. Am Sonntag, 18. April wurde der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen um 18:54 Uhr ein Feuer an einem Einfamilienhaus an der Bruno-Bürgel-Straße gemeldet. Dabei wurden drei Personen verletzt.

Aufgrund der Meldung wurden der Direktionsdienst, der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 5 und 6, die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Schönebeck sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Insgesamt waren 20 Fahrzeuge mit zirka 60 Ei