Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in Bremer Altstadt

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in der Altstadt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bremen. Am späten Mittwochabend hat in der Bremer Altstadt ein Fahrrad in unmittelbarer Nähe des Schlaflagers eines 63 Jahre alten Obdachlosen gebrannt. Der 63-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Der obdachlose 63-Jährige hatte sein Fahrrad an der Papenstraße vor einem Schaufenster abgestellt und sich in dem nahegelegenen überdachten Bereich eines Geschäftseinganges schlafen gelegt. Durch einen Knall wurde er kurz vor Mitternacht ge