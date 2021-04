Mann verletzt Seniorin in Bremen bei Handtaschenraub

Die Polizei Bremen sucht Zeugen eines Handtaschenraubes in Findorff. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bremen. Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag einer 85-Jährigen in Findorff die Handtasche gestohlen und ist dann geflüchtet. Die Frau musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Seniorin war laut Polizeibericht gegen 13.50 Uhr im Durchgang vom Bürgerwohlsweg in Richtung Ricarda-Huch-Straße auf Höhe der Hausnummer 7 unterwegs. Nach eigenen Angaben näherte sich der Unbekannte von hinten, stieß sie um, entriss ihr