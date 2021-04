Die Polizei warnt vor Betrügern. (Symbolbild)

Michael Gründel

Bremen. Die Polizei Bremen warnt aktuell vor Schockanrufen. Kriminelle geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und versuchen an das Geld von Seniorinnen und Senioren in Bremen zu gelangen. Als Druckmittel in verschiedenen Variationen dient häufig der Vorwand, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat.

Bei der Polizei sind laut Mitteilung allein am Dienstag neun Fälle dieser Masche angezeigt worden. Die Betrüger riefen Menschen in verschiedenen Bremer Stadtteilen an und setzten die Angerufenen sofort unter Druck. Man wäre von der Polizei