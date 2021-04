Festnahmen nach Schüssen auf Jugendlichen in Bremen

Die Bremer Polizei vermeldet Festnahmen. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Spezialkräfte der Polizei Bremen haben Anfang April nach umfangreichen Ermittlungen einen 17-jährigen Jugendlichen und einen 32-jährigen Mann festgenommen. Es besteht der dringende Tatverdacht, dass sie an der Schussabgabe auf einen 17-Jährigen in Arsten beteiligt gewesen waren.

Der 17-jährige Jugendliche war am 16 März dieses Jahres mit lebensgefährlichen Schussverletzungen an der Kreuzung Carl-Katz-Straße/ Zu den Wadeackern im Ortsteil Arsten in Bremen-Obervieland gefunden worden. Nach umfangreichen Spurenauswert