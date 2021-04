Feuer in Linienbus in Bremen-Vegesack

35 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz, um den Bus zu löschen.

Nonstopnews

Bremen. "Anfahrt auf Sicht" hieß es am Montagmorgen für die Kräfte der Feuer- und Rettungswache 6. Wenige 100 Meter Luftlinie von der Wache in Bremen-Nord entfernt, brannte auf der A 270 ein Linienbus. Glücklicherweise befand sich das Fahrzeug auf einer sogenannten Leerfahrt, transportierte also keine Passagiere.

Um 9.18 Uhr ging der Notruf in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. In Höhe Vegesack-Mitte stoppte ein Linienbus auf der A270, es schlugen Flammen aus dem Heck. Die Kollegen der Leitstelle alarmierten die Kräfte der Wachen 5 und 6, de