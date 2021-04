Die Polizei musste eine Frau beschützen, deren Ehemann ihr schwere Verletzungen zugefügt hat. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. In Bremen-Mitte hat ein 43 Jahre alter Mann am Sonntagabend seine 33-jährige Ehefrau gewürgt und geschlagen. Polizisten drangen in die Wohnung ein und befreiten die Bremerin. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ist gegen 18.30 Uhr in ein Mehrparteienhaus in die Bremer Altstadt gerufen worden, da dort ein Mann seine Frau verprügelte. Die Einsatzkräfte hörten Schreie aus der beschriebenen Wohnung und öffneten gewaltsam die Tür. Der 43-Jä