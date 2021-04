Polizei schnappt Räuberduo in Bremen

Am Ende klickten bei den Räubern die Handschellen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Ein Räuberduo hat sich Zutritt zur Wohnung eines 47-Jährigen verschafft und ihn ausgeraubt. Als ein Nachbar zur Hilfe eilte, bedrohten sie ihn mit einer Pistole.

Zwei Räuber hat die Polizei in Gröpelingen in der Nacht von Montag auf Dienstag festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich gegen 2.10 Uhr eine 35-Jährige und ein 34-Jähriger an der Bremerhavener Straße Zutritt zur Wohnung ein