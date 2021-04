Frau in Bremen mutmaßlich durch Schießkugelschreiber verletzt

Wurde die Frau durch einen solchen Schießkugelschreiber verletzt? (Archivfoto)

imago images/Manja Elsässer

Bremen. Eine 29-Jährige hat sich eine schwere Handverletzung zugefügt – nach eigenen Angaben mit einem Schießkugelschreiber. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Eine schwere Handverletzung hat sich eine 29-Jährige in der Bremer Neustadt zugefügt. Wie die Polizei mitteilt, war die Bremerin am Nachmittag einkaufen und hatte ihren Wagen an der Kornstraße geparkt. Als die Frau zurück zu ihrem Auto ging