Rund 100 Einsatzkräfte bei Dachstuhlbrand in Bremen-Findorff

Nach einer halben Stunde bekam die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle.

NWM-TV

Bremen. Einsatz für die Feuerwehr Bremen in Findorff: An der Dresdener Straße stand ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Flammen.

Zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus ist es in der Nacht zum Mittwoch an der Dresdener Straße im Bremer Stadtteil Findorff gekommen. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremen und des stadtbremischen Rettungsdienstes waren im