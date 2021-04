Mehrere Einbrecher gingen der Polizei an den Osterfeiertagen ins Netz. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Gut zu tun hatte die Bremer Polizei über Ostern: Die Ordnungshüter stellten gleich mehrere Einbrecher in verschiedenen Ortsteilen.

Einsatzkräfte haben am Osterwochenende mehrere Einbrecher in den Bremer Ortsteilen Lindenhof und in der Bahnhofsvorstadt festgenommen. Außerdem stellten Polizisten im Ortsteil Neuenland zwei Männer, die zuvor versucht hatten, in eine Wohnun