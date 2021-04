ARCHIV - 22.06.2015, Baden-Württemberg, Freiburg: SYMBOLBILD - Ein Polizeifahrzeug steht mit Blaulicht auf der Straße. (zu dpa: «Acht Männer nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Untersuchungshaft» vom 26.10.2018) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Delmenhorst. Zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße von Rasern hat die Polizei in Bremen über das Osterfest festgestellt. In einigen Fällen musste sie Fahrverbote aussprechen. Sie kündigt häufigere Kontrollen in der Zukunft an.

Die Polizei in Bremen hat über das Osterwochenende im Stadtgebiet zahlreiche Raser und Auto-Poser überprüft und konnte einer Mitteilung zufolge viele Verstöße ahnden. Den Angaben zufolge kontrollierten Spezialisten der Polizei am Karfreitag