Erneut brennen Autos auf Firmengelände in Bremen

In Bremen sind in der Nacht zu Donnerstag ein Kastenwagen, ein Kleinwagen und ein Transporter in Flammen aufgegangen.

NWM-TV

Bremen. Drei Autos sind in Bremen-Hemelingen in der Nacht zu Donnerstag vollständig ausgebrannt. In Bremen kommt es immer wieder zu Brandanschlägen auf Fahrzeuge. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wieder sind im Bremen drei Autos in Flammen aufgegangen. In der Nacht zu Donnerstag brannten drei Autos im Stadtteil Hemelingen vollständig aus. Verletzt wurde dabei niemand. Es entstand ein hoher Sachschaden, der aktuell aber noch nicht be