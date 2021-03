B75 wegen Granatensprengung in der Bremer Neustadt vorübergehend gesperrt

Die 10,5 Zentimeter Granate wurde bei Sondierungsarbeiten in der Carl-Francke-Straße gefunden.

imago images/Fotostand

Bremen. In der Carl-Francke-Straße in der Bremer Neustadt ist eine 10,5 Zentimeter Granate gefunden worden. Für die Sprengarbeiten wird die Bundesstraße 75 temporär in beiden Richtungen gesperrt werden.

In der Bremer Neustadt wird am Mittwochmittag gegen 12 Uhr eine Granate kontrolliert gesprengt werden. Die 10,5 Zentimeter Granate wurde laut Polizeiinformationen bei Sondierungsarbeiten in der Carl-Francke-Straße gefunden. Der Fundort wird