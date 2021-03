Spendengelder aus Kirche und Kapelle in Bremen-Huchting gestohlen

Die Einbrecher verschafften sich durch die Fenster Zutritt zu Kirche und Kapelle.

dpa/Silas Stein

Bremen. Unbekannte Diebe verschafften sich am vergangenen Wochenende Zutritt zu zwei Gotteshäusern in Huchting. Neben Bargeld wurden auch Kerzenständer und Reinigungsmittel entwendet.

