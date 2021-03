Die Polizei Bremen will noch präsenter sein und das Ordnungsamt unterstützen.

Melanie Hohmann

Bremen. Nach vermehrten Verstößen gegen die Corona-Regelungen in Bremen, will sie Polizei mehr Kontrollen durchführen, an die Vernunft der Leute appellieren und, wenn nötig, Verstöße ahnden.

In den vergangenen Tagen hatten sich auf Bremens Flaniermeilen viele Menschen nicht an Abstands- und Hygieneregeln gehalten. Und das in Zeiten von steigenden Inzidenzwerten. Nun will die Polizei Bremen mehr Präsenz zeigen und stärker