Polizei stellt mutmaßlichen Trickbetrüger in Bremen-Gröpelingen

Die Polizei konnte am Sonntagabend einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Bremen-Gröpelingen stellen.

Melanie Hohmann

Bremen. Die Polizei konnte am Sonntagabend einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Bremen-Gröpelingen stellen, der aus einer psychiatrischen Klinik geflüchtet war. Der 35-jährigen Mann hatte sich als Nachbar ausgegeben, um Geld zu erschleichen.

Am Sonntagabend konnte die Polizei einen mutmaßlichen Trickbetrüger in Bremen-Gröpelingen stellen. Der 35-jährige Mann hatte sich zuvor bei einer Dame als neuer Nachbar ausgegeben und so versucht, Geld zu erlangen. Tochter ruft die Pol