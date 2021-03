Polizeibeamte in Bremen beleidigt und mit Flasche beworfen

Einsatzkräfte werden immer häufiger mit polizeifeindlichen Parolen und zum Teil auch menschenverachtenden Aussagen beleidigt und angegriffen.

Melanie Hohmann

Bremen. Bei Corona-Kontrollen am Osterdeich in Bremen wurden Polizeibeamte am Freitagabend beleidigt und mit einer Flasche beworfen. Die Polizisten stellten Strafanzeige und suchen nach Zeugen.

Bei Corona-Kontrollen am späten Freitagabend wurden Polizeibeamte von Mitgliedern einer größeren Gruppe beleidigt und mit einer Flasche beworfen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Einsatzkräfte waren gegen 22.30 Uhr am Osterdeich unter