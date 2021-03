Weltkriegsbombe in Bremen-Göpelingen ohne Zwischenfälle gesprengt

In Bremen-Gröpelingen ist am Freitag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. (Symbolfoto)

Jörn Martens

Bremen. In Bremen-Gröpelingen ist am Freitag eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Sie ist am Nachmittag kontrolliert gesprengt worden, teilt die Polizei mit. Sperrungen auf Straßen im Umfeld sind aufgehoben.

