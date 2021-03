Nach einer Reihe von Diebstählen hat die Polizei in Bremen einen Transporter mit einer großen Menge an Katalysatoren sichergestellt.

Nachdem es in den vergangenen Monaten in Bremen zu rund 30 Diebstählen von Katalysatoren gekommen war, haben Einsatzkräfte der Polizei am Donnerstag 45 vermutlich gestohlene Katalysatoren in einem Transporter in Oslebshausen entdeckt. Vier