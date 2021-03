Die Bremer Polizei warnt vor einer Masche, bei der sich Betrüger gegenüber Senioren als neue Nachbarn ausgeben.

Symbolfoto: imago images/Alexander Pohl

Bremen. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte sich in Bremen mehrfach als neue Nachbarn ausgegeben und so insbesondere ältere Menschen betrogen. Die Polizei Bremen warnt vor der Masche und gibt Präventionstipps.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, klingelte ein Unbekannter am Montagnachmittag gegen 16 Uhr an der Tür einer 76-Jährigen am Halmerweg. Der Mann gab sich als neuer Nachbar aus und gaukelte ihr vor, sich ausgesperrt zu haben. Er bat