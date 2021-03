21-Jähriger an Bremer Bahnhof geschlagen, getreten und beraubt

Vier Unbekannte haben in Bremen einen jungen Mann geschlagen, getreten und beraubt.

Gerd Schade

Bremen. Polizei in Bremen ermittelt nach einer Tat am Montag wegen bandenmäßigem schweren Raubes. Vier Unbekannte hatten einen jungen Mann geschlagen, getreten und beraubt. Die Beamten suchen jetzt nach Zeugen.

Die Polizei in Bremen meldet den nächsten Raub im Bahnhofsumfeld: Angaben der Beamten zufolge haben am Montag gegen 16 Uhr vier Unbekannte einen 21-Jährigen in der Bahnhofsvorstadt überfallen. Der Mann war zunächst zu Fuß auf dem Breitenweg