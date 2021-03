Das windige Wetter ist am Samstag einem Segler in Bremen zum Verhängnis geworden.

Gert Westdörp

Bremen. Das windige Wetter ist am Samstag einem Segler in Bremen zum Verhängnis geworden. In Höhe des Osterdeichs kenterte der Mann mit seiner Jolle. Die Polizei kam gerade rechtzeitig.

Am Samstag ist ein 60 Jahre alter Segelbootfahrer mit seiner Jolle auf der Weser umgekippt. Wie die Polizei berichtet, konnte der Mann mit der Hilfe von schnell eintreffenden Einsatzkräften aus dem Wasser gezogen werden. Nach Angaben der Be