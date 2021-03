Mehrere Verstöße bei Demonstration in Bremen

Die Polizei fertigte mehrere Anzeigen. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Bremen. Bis zu 250 Teilnehmer in der Spitze haben am Donnerstagabend in der Bremer Neustadt demonstriert. Dabei kam es laut Polizeiangaben zu mehreren Störungen, Verstößen gegen die Versammlungsauflagen nach dem Infektionsschutzgesetz und Verkehrsbehinderungen.

Unter dem Motto „Unsere Solidarität gegen ihre Repression – Freiheit für alle politischen Gefangenen“ haben sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr zunächst etwa 180 Teilnehmer im Buntentorsteinweg gesammelt. Gegen 19.30 Uhr setzte sich der