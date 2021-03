Bei der Razzia gab es mehrere Festnahmen.

Bremen. Das Bundeskriminalamt ist bei einer Großrazzia in Bremen gegen Clan- und Drogenkriminalität vorgegangen. Dabei wurden auch zwei Polizeibeamte festgenommen.

Großrazzia am frühen Donnerstagmorgen in Bremen: Ermittler des Bundeskriminalamts (BKA) und der Polizei Bremen haben im Auftrag der Staatsanwaltschaft Bremen Durchsuchungsbeschlüsse an 22 Wohn- und Geschäftsanschriften in Bremen und dem Bre