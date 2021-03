Die Polizei sperrte das Gerichtsgebäude ab. (Symbolfoto)

imago images/Gladys Chai von der Laage

Bremen. Verwirrung in der Bremer City am Mittwochvormittag: Nachdem ein Mann eine Einkaufstüte in den Eingangsbereich des Amtsgerichts geworfen hatte, wurde das Gebäude evakuiert und das Gelände abgesperrt.

Einen größeren Einsatz von Polizei, Bundespolizei und Feuerwehr hat eine Einkaufstüte am Mittwochvormittag in der Bremer Innenstadt ausgelöst. Die Polizei sucht Zeugen. Bundespolizei untersucht EinkaufstüteNach Informationen der Polizei rie