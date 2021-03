Betrunkener setzt versehentlich drei Autos in Bremen in Brand

Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass zwei Autos komplett ausbrannten. (Symbolfoto)

Fotostand Gelhot/imago images

Bremen. Mit einer Zigarette im Mund hat am Montag ein 47-Jähriger ein Auto gereinigt. Als seine Zigarette in den Innenraum fiel, geriet das Fahrzeug in Brand. Außerdem fingen drei weitere Autos und ein Container Feuer.

Einen Feuerwehreinsatz hat ein Angestellter eines Autohandels am Montag im Bremer Ortsteil Neuenland ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, reinigte der 47-Jährige gegen 17.40 Uhr ein Fahrzeug, dabei rauchte er. Er bemerkte nicht, dass die Zi