Hund und Herrchen schlagen Räuber in Bremen-Findorff in die Flucht

Hund und Besitzer wurden Opfer eines Überfalls. (Symbolfoto)

imago images/Westend61

Bremen. Ein Mann ist beim Gassigehen in Findorff überfallen worden. Für Hund und Besitzer ging der Vorfall zum Glück glimpflich aus.

Drei bislang unbekannte Täter haben am Montagmorgen einen 38 Jahre alten Mann beim Gassigehen in Findorff überfallen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen Hund und Mensch die Räuber jedoch ohne Beute in die Flucht.Mann hinterrücks angegriffen