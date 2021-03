Neues Corona-Schnelltest-Zentrum am Bremer Weserpark eröffnet

Am Weserpark in Bremen gibt es ab sofort ein Corona-Schnelltest-Zentrum

Weserpark / Jan Wolters

Bremen. Am Weserpark in Bremen hat ein neues Corona-Schnelltest-Zentrum eröffnet. Auch Personen mit Wohnsitz außerhalb von Bremen können sich dort kostenfrei testen lassen.

Am Bremer Weserpark gibt es ab sofort ein Corona-Schnelltest-Zentrum, das von jeder Person mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos genutzt werden kann. Das Zentrum befindet sich in den Räumen des Indoor-Spielplatzes "Spiel Coolisse" im Gebäud