Polizei zieht Fazit nach drei Demonstrationen in Bremen

In Bremen haben am Samstag rund 1000 Personen bei drei angemeldeten Demonstrationen protestiert.

Symbolfoto: Axel Heimken / dpa

Bremen. Die Polizei ist am Samstag verstärkt im Einsatz gewesen, um drei angemeldete Versammlungen in Bremen-Mitte zu begleiten. In der Spitze demonstrierten rund 1000 Personen für ihre Anliegen.

Wie die Polizei am Samstagnachmittag mitteilte, versammelten sich um 13 Uhr rund 700 Demonstranten auf der Bürgerweide zu einer Kundgebung mit dem Thema "1 Jahr Lockdown - Es reicht!". Zeitgleich startete im Nelson-Mandela-Park eine Gegende