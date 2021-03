Mann in Bremen-Walle Opfer eines Raubüberfalls

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubüberfalls. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Bremen. Am Donnerstagabend ist ein 53 Jahre alter Mann in Walle von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt worden. Der 53-Jährige wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte näherte sich dem 53-Jährigen gegen 20.10 Uhr an der Wiedaustraße von hinten und forderte Geld von ihm. Als der Mann sich daraufhin umdrehte, erhielt er sofort mehrere Faustschläge ins Gesicht, sodass er zu Boden ging. Der Ang