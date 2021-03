Die Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern.

Michael Gründel

Bremen. Am Donnerstagnachmittag sind Trickdiebe unter einem Vorwand in die Wohnung einer 80-Jährigen in Walle gelangt. Sie erbeuteten Bargeld und flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen und warnt, denn im Laufe des Tages gab es offenbar vermehrt Anrufe von falschen Polizisten.

Gegen 13.20 Uhr klingelte bei der 80-jährigen Frau an der Straße Lange Reihe das Telefon. Ein Mann am anderen Ende gab sich als Polizist aus und verwickelte sie in ein Gespräch. Er sagte, dass Kontoauszüge der Seniorin auf der Straße gefund